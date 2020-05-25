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فن

خليكوا إيجابيين .. زينة تهنئ متابعيها بعيد الفطر .. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:00 م
زينة
زينة
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مصطفى كرم

هنأت الفنانة زينة جمهورها بمناسبة عبد الفطر المبارك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت زينة فيديو جديد لها عبر حسابها بإنستجرام وعلقت عليه قائلة: "عيدوا كده وافرحوا حتي لو قاعدين في البيت وقولوا الحمد لله.... وخليكوا إيجابيين حتي لو شدة بكرة تزول بإذن الله وبكرة تروق وتحلي وكل سنة وأنتم طيبين".


وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ينعاد عليكي بالصحة والخير والنجاح" و " كل سنة وانت طيبه يا زينه" و" وانت بخير وصحة وسلامة " و" عيد سعيد على الجميع أن شاء الله ".


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وشاركت زينة مؤخرا في بطولة فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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