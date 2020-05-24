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فن

بعد إعلان إصابتها بكورونا.. زينة لمتابعيها: ادعوا لـ رجاء الجداوي أرجوكم

الأحد 24/مايو/2020 - 08:46 ص
زينة
زينة
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مريم عزت
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة للفنانة رجاء الجداوى بعد إعلان إصابة الأخيرة بـ فيروس كورونا المستجد. 

وعلقت زينة على الصورة قائلة: "ياااااااااااااارب تشفيها وترجعها لبنتها وبيتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يااااااااارب ادعولها ارجوكم
يارب عافيها هي وكل مريض ياااااااااارب 🙏🙏".

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نالت الصورة تفاعل عدد كبير من قبل جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

ربنا يشفيك اجمل ممثله ومثلي الاعلي للامومه
ربي يشفي كل مريض يتألم 
لا اله الا الله .. الله يشافيها و يشافي جميع المسلمين
أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، ونقل الفنانة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وشاركت رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" الذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما فقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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