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محافظات

هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:57 م
شوارع كفر الشيخ
شوارع كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت شوارع وميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم، هدوءًا تامًا، وخلت من المارة والمواطنين، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التزامًا بقرار الحظر الذي أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، تطبيق قرار حظر التجوال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بشوارع وميادين المحافظة، والإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة، وذلك وسط إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة للحد من أي تجمعات في المناطق العامة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى انتشار قوات الأمن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتواجد الأمني الميداني الفعال للدوريات، مشيدًا بدور رجال الشرطة في تطبيق قرار الحظر.

ودعا محافظ كفر الشيخ، المواطنين إلى الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون من أجل صحة وسلامة المواطنين.

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هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
هدوء بشوارع وميادين كفر الشيخ في ثاني أيام العيد.. صور
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