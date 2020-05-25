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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: تخصيص مبان بالمدينة الجامعية لعزل وعلاج مرضى أبناء المحافظة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:48 م
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية لجامعة بنى سويف
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محمد عبد الحليم
أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا بتخصيص عدد 2 مبنى من مبان المدينة الجامعية "طلاب شرق" لعزل وعلاج المرضى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأبناء محافظة بني سويف المصابين بفيروس كورونا المستجد متى كانت حالاتهم من الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تستدعى الإقامة في المستشفى طبقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميًا.

وأوضح الدكتور منصور أنه تم تخصيص عدد 2 مبنى من مبان المدينة الجامعية "طلاب شرق" لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة وذلك خلال فترة تأديتهم لامتحاناتهم.

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وأكد رئيس الجامعة أن طلاب السنوات النهائية سيقيمون أثناء الامتحانات بشرق النيل بينما الطالبات بعبد السلام عارف  والرمد، مشيرا إلى أن هناك جدرا فاصل بين مباني العزل وإقامة الطلاب خلال فترة الامتحانات وسيكون هناك مدخل خاص لكل، وسيقيم كل طالب بحجرة منفصلة لمراعاة إجراءات التباعد وكافة الإجراءات الاحترازية التي تتم على مدار الساعة.

كما كلف الدكتور منصور عميد كلية الطب بالإشراف واتخاذ الإجراءات التي تضمن حسن تنظيم العمل وإعداد جداول عمل الفريق الطبي والإداري داخل مبان المدينة الجامعية المخصصة للعزل الطبي.

وطالب رئيس جامعة بني سويف جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمدينة الجامعية.

 مؤكدا أن هذا يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه أبناء محافظة بني سويف وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها ونظرا للظروف التي تمر البلاد والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جانحة كورونا المستجد . وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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