استمرار العمل بمصنع السكر خلال عيد الفطر لاستلام البنجر في الفيوم

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه جارٍ استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة منعا للتكدس وتم توريد ما يقرب من 250757،980٠ طن بنجر سكر حتى الآن الي مصنع السكر بالفيوم .





وتم توريد مساحة 20000فدان من اجمالي المساحة المنزرعة بالفيوم وهي 27000فدان ولا توجد اي مشاكل في نقل المحصول لدي المزارعين





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يأتي ذلك تاني ايّام إجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة من ادارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعه بالفيوم برئاسه المهندس ايمن يوسف.





وأضاف أن مصنع السكر بالفيوم إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر كما أنها تسهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر‪.





وأكد وكيل الوزاره باستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لافتا إلى ان المصنع يواصل العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك بنظام الورديات صباحا ومساء واستلام محصول بنجر السكر من المزارعين وإنتاج السكر المحلى من البنجر وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.



