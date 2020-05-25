تكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال العيد في الفيوم

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بأن واصل جهاز حماية الأراضي بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة حملاتها اليومية ضد المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى بنطاق المحافظة .





وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والقيادة السياسية بالتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى أو تبوير الأراضى الزراعية واستغلال بعض المواطنين الظروف الاستثنائية الحالية وفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعدى على الأراضى الزراعي.





خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة اليوم عدد 6 حالات بمساحة 5 قراريط بجمعية الروضه عزبة الحريرى وجمعية خليفه يونس بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الاراضى ورجب سلطان سكرتير مجلس المدينه ورئيس الوحده المحليه بالروضه ومدير الجمعيه.





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وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله حاله تعدي بعزبه فرحات زمام بندر الفيوم حي غرب وإزالة اخري بناحيه بندر الفيوم على مساحة ١٢ سهم، في وجود النقيب حمدي عوض شرطه المرافق وخالد فراج رئيس حي غرب والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره والمهندس سيد احمد وكيل الحمايه بالمركز علي مساحه ١٥ سهم.





وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس عبدالتواب موسي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه بتنفيذ ازاله حاله تعدي بناحيه سنهور القبليه في وجود المهندس على مسعد مدير عام الحماية والمهندس مصطفي عبد الهادي حماية المديرية والمهندس احمد عبد الحفيظ والمهندس محمد ميلاد رئيس قسم الحمايه بالإدارة ومدير الجمعيه الزراعيه بسنهور القبليه.





وأكد وكيل الوزاره باستمرار تلك الحملات لإزالة جميع التعديات بنطاق المحافظة والتصدى بمنتهى الشدة والحزم لكافة التعديات ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع أزمة كورونا المستجد وتحرير محاضر جنح طوارئ للمخالفين وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.