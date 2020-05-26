أهم الأخبار.. تركيا تواصل دعم الإرهاب في ليبيا.. الصحة تخصص طابقا بكل مستشفى عزل للأطقم الطبية .. وقرار الصحة العالمية بشأن هيدروكسي كلوروكين

حدث ليلا.. قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم.. وزارة الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا...محافظ الجيزة يوضح حقيقة الإصابات الجديدة بقرية المعتمدية