أهم الأخبار.. تركيا تواصل دعم الإرهاب في ليبيا.. الصحة تخصص طابقا بكل مستشفى عزل للأطقم الطبية .. وقرار الصحة العالمية بشأن هيدروكسي كلوروكين

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
تركيا تواصل دعم الإرهاب في ليبيا بجلب المرتزقة لدعم السراج
كشف مصدر في مطار مصراتة الليبي ، اليوم الاثنين، عن هبوط طائرتين قادمتين من تركيا ، وعلى متنهما 301 مرتزق سوري، واخرين لا يتحدثون العربية. وقال المصدر وفقا لتصريحات نقلتها قناة العربية، إن ..للمزيد اضغط هنا
وزيرة الصحة توجه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم.. للمزيد اضغط هنا
رد الجميل .. وزيرة الصحة: دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير للمصابين من الأطقم الطبية
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة على تخصيص.. للمزيد اضغط هنا
بعد الترويج له واعتماده.. ضربة قوية لـ ترامب بشأن عقار هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا.. للمزيد اضغط هنا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن تعليق استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بعد احتمالية مخاطر منه، في ضربة قوية للرئيس ...للمزيد اضغط هنا
أول دولة أوروبية تعلن الانتصار على فيروس كورونا
أصبحت دولة الجبل الأسود، أول دولة في أوروبا خالية من فيروس كورونا المستجد. ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، الانتصار في معركة وباء كورونا، مؤكدا أن ... المزيد اضغط هنا
بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا
نشر برنامج ET بالعربي، صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي ، ظهرت فيها على سرير مستشفى العزل الصحي....للمزيد اضغط هنا
قد تنهي مسيرته.. إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية
كشفت تقارير صحفية اصابة المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم فريق ميلان الايطالي اثناء التدريبات استعدادا لخوض منافسات الدورى الايطالي بعد التوقف التى شهدته البلاد علي خلفية انتشار فيروس كورونا ..للمزيد اضغط هنا