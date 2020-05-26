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رياضة

عقب إصابته بكورونا.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الزمالك

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:01 ص
عبد الوهاب نجم السلة
عبد الوهاب نجم السلة بنادي الزمالك
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إسراء أشرف
كشف ياسر عبدالوهاب مدرب كرة السلة، آخر تطورات الحالة الصحية لشعبان عبد الوهاب نجم السلة بنادي الزمالك، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عبدالوهاب عبر صفحته على موقع "فيسبوك": الحمد لله شعبان عبدالوهاب حالته بتتحسن. ربنا يتمم شفاك حبيبي على خير".

وأوضح: "شعبان كان من احسن لاعبي الارتكاز في نادي الزمالك ومنتخب مصر وصاحب اطيب قلب ومحبوب من الجميع".

وأضاف: "شكرًا لنادي الزمالك ولأخي وصديقي أحمد عادل في التحرك السريع مع المستشار مرتضي منصور وتوفير مكان له في المستشفي وسياره مجهزه لنقله واحمد عادل يتابعه مع مسؤول من وزارة الصحة".

وختم كاتبا: "دعواتنا جميعًا له بالشفاء وإن شاء الله يرجع لعائلته سالما".
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