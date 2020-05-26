ماركا: ميسي تعرض لاعتداء خطير لحظة الانضمام لبرشلونة

ونشرت الصحيفة صورا تثبت تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لـ تحرش جنسي واضح للغاية خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية في عام "2005".





وتابعت:" النجم الأرجنتيني الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت "18" عاما حل ضيفا في أحد البرامج الكوميدية والتي كانت تبث على قناة "كانال 9" الأرجنتينية ليقوم مقدم البرنامج وفريق الإعداد بـ التحرش الجنسي بلاعب برشلونة بشكل مبالغ فيه.



