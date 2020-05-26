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رياضة

ماركا: ميسي تعرض لاعتداء خطير لحظة الانضمام لبرشلونة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:37 ص
الأسطورة الأرجنتينية
الأسطورة الأرجنتينية ميسي
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حسام الحارتي
 كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعتداء "جنسي" ، والذي وصفته بـ " الخطير"، وذلك خلال بداية مسيرته مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

ونشرت الصحيفة صورا تثبت تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لـ تحرش جنسي واضح للغاية خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية في عام "2005".

وتابعت:" النجم الأرجنتيني الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت "18" عاما حل ضيفا في أحد البرامج الكوميدية والتي كانت تبث على قناة "كانال 9" الأرجنتينية ليقوم مقدم البرنامج وفريق الإعداد بـ التحرش الجنسي بلاعب برشلونة بشكل مبالغ فيه.

واعترف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بتفكيره في الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني.

وانضم ميسي، إلى الفئات السنية لنادي برشلونة، وهو في الـ13 من عمره، حتى نجح في حجز مكانه بالفريق الأول، منذ عام 2004، ليتحول إلى أسطورة حية في عالم الساحرة المستديرة.

وأكد ميسي في تصريحات لـ"راديو كتالونيا"، أنه فكر في الرحيل عن برشلونة، عام 2016، ودخل في مفاوضات مع أكثر من ناد.
 
وأشار الأسطورة الأرجنتينية، إلى أن تفكيره بالرحيل عن برشلونة، كان بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها من السلطات الإسبانية، باتهامه بـ"التهرب الضريبي".

وأضاف: "التفكير كان في الأساس، الرحيل عن إسبانيا كبلد، وليس برشلونة كناد".

وشدد ليونيل ميسي، على أنه في النهاية لم يستطع أن ينفذ هذا التفكير، ويحوله إلى أمر واقع، بسبب حبه الشديد لنادي برشلونة، وارتباط عائلته بالمدينة.
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