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رياضة

لم نستسلم.. طنطا يتسلح بكافة المستندات تمهيدا للطعن ضد قضية الجزيري

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:40 ص
فايز عريبي رئيس نادي
فايز عريبي رئيس نادي طنطا
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حسام الحارتي
قرر فايز عريبى رئيس نادى طنطا، وضع تصور كامل ضد اللاعب التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب لعرضه على مجلس إدارة النادى خلال الأيام المقبلة تمهيدا للطعن.

وأصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قراره بصحة موقف سيف الدين الجزيرى تجاه ناديه السابق طنطا . 

وكان مسئولو طنطا قد تقدموا بشكوى ضد سيف الجزير للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بسبب توقيع اللاعب لنادى الملعب التونسي وهو على قيد الفريق .

وأنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري نجم فريق طنطا السابق ولاعب المقاولون العرب الحالي حيث تقدم طنطا بشكوى ضد اللاعب يتهمه بـ فسخ عقده من طرف واحد.

وكتب الجزيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: أن الفيفا انصفه في شكوى طنطا ضده مشددا انه غضب كثيرا من حملة التشويه التي طالته خلال الفترة الماضية.

ووجه الجزيري رسالة شكر لـ مسؤولي طنطا لما قاموا به من تشويه لصورته والإعلان عن ايقافه 6 اشهر ، ولـ كل من سانده و دعمه خلال الفترة الماضية.
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