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منوعات

أطباء يكشفون صفات في الرجال تحميهم من فيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
البحث بين الإصابات والوقاية من فيروس كورونا المستجد، كشف مفاجآت وأمور قد لا نصدقها، آخرها ما كشفه بحث جديد أشار إلى  أن الرجال ذو الأصابع الطويلة هم أقل عرضة للوفاة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، 

فهناك رجال يزداد لديهم هرمون التستوستيرون في الرحم وهو ما يؤدي إلى نمو أصابع حلقة أطول، وقد ينتج الهرمون أكثر من مركب يسمى ACE2 ، والذي يساعد الجسم على محاربة الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 


ووجد العلماء الذين درسوا 200.000 شخص في 41 دولة أن معدلات وفيات الذكور كانت أعلى بنسبة  الثلث في البلدان التي كان فيها أصابع يد الرجال قصيرة، وقال البروفيسور "جون مانينج" من جامعة سوانسي إن هذا قد يمنح ميزة بيولوجية لكل من أستراليا ونيوزيلندا والنمسا ودول شرق آسيا ، حيث تكون أصابع الذكور طويلة.

ويمثل الرجال في إنجلترا  بمدينة ويلز، الذين يميلون إلى وجود أصابع ذات عقلة أقصر ، 56 في المائة من جميع الوفيات.


فيما أوضح البروفيسور  "مانينج": "أن النظرية هي أن الشخص الذي يعاني من هرمون التستوستيرون المرتفع قبل الولادة - وإصبعه الطويل  لديه مستويات أعلى من ACE2".

وأضاف:" قد تكون النتائج التي توصلنا إليها من الرجال الذين لديهم أصابع  يد طويلة يعانون من أعراض خفيفة ويمكن أن يعودوا إلى العمل أسرع من غيرهم."
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