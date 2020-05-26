مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-5-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء 26-5-2020، إقامة عدد من المواجهات في ملاعب ألمانيا بالدرجتين الأولى والثانية، أبرزهم لقاء الكلاسيكو بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.
وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، الأسبوع الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاءت مواعيد مباريات الدوري الألماني كالتالي..
بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
فيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ - 08:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
باير ليفركوزن X فولفسبورج - 08:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج- 08:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.