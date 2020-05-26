مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-5-2020 والقنوات الناقلة

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، الأسبوع الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



