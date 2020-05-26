AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها في ثالث أيام عيد الفطر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:36 ص
انتظام عمل المخابز
انتظام عمل المخابز خلال أيام العيد
Advertisements
محمد صبيح
تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية لليوم الثالث على التوالى وعلى مدار أيام عيد الفطر المبارك، عن انتظام عمل المخابز  بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية.

كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

اقرأ أيضا 

كما انتظمت كافة المنافذ التموينية، فى العمل منذ الصباح الباكر لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر مايو والتي تمتد حتى نهاية الشهر، حيث قد قررت وزارة التموين في وقت سابق مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضًا منعًا للتكدس او الزحام أمام المنافذ.

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الاسماك للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشدد المصيلحي بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

كما أكد المصيلحي بأن هناك تنسيقًا يتم بين كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين يوجه بالمرور على أسواق الجملة والخضر والفاكهة لضمان توافر السلع

وزير التموين يوجه بالمرور فورا على أسواق الجملة وأسواق الخضر والفاكهة للاطمئنان على توافر السلع بالأسواق

على مستوى الجمهورية.. التموين تعلن انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها

«التموين» تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة للبقالين اليوم

حساسين: التموين نجحت بامتياز فى مواجهة سلبيات فيروس كورونا

انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أبريل

ترشيحاتنا

السعودية تعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

السعودية تعلن تعديل مواعيد حظر التجول بداية من 31 مايو

علامات قبول الصيام والطاعات في رمضان

في عيد ميلادها.. تعرف على الفنانة المعروفة ابنة عزيزة راشد

أخبار الفن.. إعلامية تظهر بفستان ياسمين صبري.. مشهد روجينا المحذوف من البرنس.. اكتئاب محمد عبده

دعاء للميت في العيد يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي