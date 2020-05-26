بـ 250 ألف دولار.. اتحاد جدة ينهي أزمته مع جالطة سراي





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي اتحاد جدة أنهى أزمته مع جالطة سراي التركي، بتحويل 250 ألف دولار لصالحه، تمثل الدفعة الأخيرة من غرامة التأخير المفروضة على النادي، بعد تعاقده مع البرازيلي جاري رودريجيز من النادي التركي.





وأضافت الصحيفة، أن إدارة نادي الاتحاد سبق وأن اتفقت مع النادي التركي، على جدولة غرامة التأخير المقدرة بنصف مليون دولار على دفعتين، وهو ما أوفت به إدارة النادي السعودي، وتم إغلاف مفلف صفقة رودريجيز تماما.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في المملكة العربية السعودية حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.





أنهى مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي أزمته مع نادي جالطة سراي، بتحويل مبلغ 250 ألف دولار لصالح النادي التركي.