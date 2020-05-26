طوارئ كورونا بالمحامين تتلقى 17 بلاغا من أعضائها

تلقت غرفة طوارئ "كورونا" بالنقابة العامة للمحامين ، 17 بلاغا على الخط الساخن حول استغاثات من الأعضاء بإصابات جديدة.





وأوضحت لجنة غرفة طوارئ كورونا أنها تلقت (17) بلاغًا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة والتي حوت على 16 بلاغا مشتبه في إصابتهم بفيروس كرونا وحالة أخرى مريضة بمرض مزمن (جلطة بالمخ) وغير مصابة بفيروس كرونا ولا مشتبه في إصابتها.









وحول تفاصيل الحالات جاءت كالآتى: حالة لشقيقة محام توجه بها إلى مستشفى السكة الحديد وهي تعاني من بولنيا الدم (فشل كلوي) واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا والتي رفضت المستشفى دخولها وحجزها ومن ثم تواصلت اللجنة بالجهات المعنية والتي قررت إبقاءها بالمستشفى لحين توفير مكان بمستشفى عزل ومتوفر بها وحدة غسيل كلوي في أسرع وقت حرصًا على سلامتها.





والحالة الثانية هي حالة محام محتجز طوارئ بمستشفى فلسطين ويعاني من جلطة بالمخ وتواصلت لجنة المحامين بإدخاله المستشفى وتتمسك المستشفى بخطاب النقابة للعلاج لإدخال الحالة العناية المركزة ومن ثم تسليم خطاب العلاج.





وبخصوص الحالات المشتبه بإصابتهم بكورونا أوضحت اللجنة أن عددها 15 حالة وتم التنبه على الحالات بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي وتناول الأدوية المثبتة ببروتوكولات العلاج المبدئي المعلنة من خلال وزارة الصحة لحين الانتهاء من أيام العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك لتتمكن من عمل مسحات طبية لهم لاستبيان إيجابية الإصابة من عدمه.





أما عن الحالة المصابة من الأمس وهي للزميل (ط . أ) المحامي بإمبابة والذي يعاني من الاشباه بالإصابة بالفيروس والمصاب بالفشل الكلوي والذي تأكدت لنا نتيجة المسحة الطبية اليوم بإيجابية الإصابة فقد تمكنت اللجنة اليوم من خلال التواصل مع الجهات المعنية من تسكين الحالة بمستشفى حميات إمبابة التي تقوم الآن باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة معه.





يذكر أن نقابة المحامين وضعت خطة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وكلف نقيب المحامين بمتابعة ورصد الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنها والتواصل مع الجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وذلك في إطار حرص النقابة على سلامة أعضائها من السادة المحامين، ومساعدة أجهزة الدولة في مكافحة الوباء بشكل عام.