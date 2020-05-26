AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

طوارئ كورونا بالمحامين تتلقى 17 بلاغا من أعضائها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:33 ص
النقابة العامة للمحامين
النقابة العامة للمحامين
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تلقت غرفة طوارئ "كورونا" بالنقابة العامة للمحامين، 17 بلاغا على الخط الساخن حول استغاثات من الأعضاء بإصابات جديدة.

وأوضحت لجنة غرفة طوارئ كورونا أنها تلقت (17) بلاغًا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة والتي حوت على 16 بلاغا مشتبه في إصابتهم بفيروس كرونا وحالة أخرى مريضة بمرض مزمن (جلطة بالمخ) وغير مصابة بفيروس كرونا ولا مشتبه في إصابتها.


وحول تفاصيل الحالات جاءت كالآتى: حالة لشقيقة محام توجه بها إلى مستشفى السكة الحديد وهي تعاني من بولنيا الدم (فشل كلوي) واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا والتي رفضت المستشفى دخولها وحجزها ومن ثم تواصلت اللجنة بالجهات المعنية والتي قررت إبقاءها بالمستشفى لحين توفير مكان بمستشفى عزل ومتوفر بها وحدة غسيل كلوي في أسرع وقت حرصًا على سلامتها.

والحالة الثانية هي حالة محام محتجز طوارئ بمستشفى فلسطين ويعاني من جلطة بالمخ وتواصلت لجنة المحامين بإدخاله المستشفى وتتمسك المستشفى بخطاب النقابة للعلاج لإدخال الحالة العناية المركزة ومن ثم تسليم خطاب العلاج.

وبخصوص الحالات المشتبه بإصابتهم بكورونا أوضحت اللجنة أن عددها 15 حالة وتم التنبه على الحالات بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي وتناول الأدوية المثبتة ببروتوكولات العلاج المبدئي المعلنة من خلال وزارة الصحة لحين الانتهاء من أيام العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك لتتمكن من عمل مسحات طبية لهم لاستبيان إيجابية الإصابة من عدمه.

أما عن الحالة المصابة من الأمس وهي للزميل (ط . أ) المحامي بإمبابة والذي يعاني من الاشباه بالإصابة بالفيروس والمصاب بالفشل الكلوي والذي تأكدت لنا نتيجة المسحة الطبية اليوم بإيجابية الإصابة فقد تمكنت اللجنة اليوم من خلال التواصل مع الجهات المعنية من تسكين الحالة بمستشفى حميات إمبابة التي تقوم الآن باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة معه.

يذكر أن نقابة المحامين وضعت خطة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وكلف نقيب المحامين بمتابعة ورصد الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنها والتواصل مع الجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وذلك في إطار حرص النقابة على سلامة أعضائها من السادة المحامين، ومساعدة أجهزة الدولة في مكافحة الوباء بشكل عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى العزل بأسيوط.. فرق طبية تواجه كورونا على مدار 24 ساعة.. واستقبال أكثر من 500 مريض مشتبه في إصابته بالفيروس

إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في الدقهلية

بعد عودة الروح لـ ساحات القضاء.. المحامين تستعد لـ التعايش مع كورونا.. مجلس النقابة لـ صدى البلد: توزيع كمامات يوميا داخل المحاكم وصندوق جديد لحماية أصحاب الروب الأسود من الفيروس

الصحفيين وكورونا.. لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تتلقى البلاغات.. ورقم واتس لتلقي شكاوى تعسف المؤسسات بحق الزملاء أصحاب الأمراض المزمنة والزميلات الحاضنات

بسبب محامية مصابة بكورونا.. نقيب المحامين يتواصل مع وزيرة الصحة

تشكيل لجنة طوارئ وعزل خاص.. ننشر توصيات اجتماع لجنة تأثيرات كورونا على المحامين

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. مستشفى حميات سوهاج يكشف عن خلطة لعلاج كورونا

علي جمعة: يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء رمضان.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على الفنانة المعروفة ابنة عزيزة راشد

أخبار التوك شو.. قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء.. والصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

نيفين جامع: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ 1.19 مليار جنيه خلال الثلث الأول من 2020

إسرائيل تستعد لموجة كورونا الأعنف.. توقعات بإصابة 200 ألف شخص أسبوعيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي