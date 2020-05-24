طوارئ المحامين: نتلقى بلاغات كورونا طوال أيام العيد

تتلقى لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بالنقابة العامة للمحامين، بلاغات الأعضاء من خلال الاتصال تليفونيا لتقديم الدعم الكامل.





وأصدرت اللجنة اليوم، الأحد، بيان أوضحت خلاله ما قامت به اللجنة خلال الأيام الماضية، وكشفت فيه عن خطتها للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المباركة.





وقالت فى البيان، بناء على قرار رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتشكيل لجنة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتخصيص خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورونا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس.





قامت اللجنة بالآتي:

1- التواصل مع السادة المحامين المصابين بالفيروس على مستوى الجمهورية في المنيا، والعاشر من رمضان، والقاهرة، والجيزة، وجار البحث عن باقي الحالات واللجنة في عمل متواصل.





2- قامت الأستاذة فاطمة الزهراء، بالتوجه في ٢٢ مايو إلى وزارة الصحة، ومعها كشف بجميع الحالات لعمل اللازم.





3- تم التعامل مع الزميلة ( أ ) في اشتباه كورونا، ولها أربعة أولاد تم حجزهم بمستشفى الصدر بالعباسية، وذلك بمجهودات لجنة الطوارئ والأستاذ كريم أبو القاسم والأستاذة هند شنهاب.





4- أيضا تم التعامل مع حالة إيجابي أخرى للزميل ( ط ) كان هناك تعنت من المستشفى في دخولها، ولكن بمجهودات الأعضاء الأساتذة هند شنهاب، وطارق مسعد، وكريم أبو القاسم تم إدخالها.





5- قامت الأستاذة فاطمة الزهراء يوم السبت الموافق ٢٣ مايو بالتوجه إلى وزارة الصحة للتأكيد على كشف الحالات السابقة، وإضافة حالات جديدة، وأيضا قامت بالتواصل مع مستشفى عين شمس التخصصي، وتم الإتفاق على تخفيض للكشف عن فيروس كورونا، وعمل المسحة من مبلغ 2600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه.





6- تم تشكيل لجنة طوارئ لفترة إجازة العيد مكونة من الأساتذة فاطمة الزهراء، وياسر شعراوي، وإبراهيم سعودي، ومحمد أبوزيد، وهند شنهاب، طارق مسعد، وكريم أبو القاسم، رامي زكريا، ونورهان فتحي، ومحمد محي الدين، محمد حمدي، وكريم البهنساوي، وبحضور الأساتذة سامح مدير العلاج وعماد مسئول المشتريات وكل من محمد مختار، وعماد عاشور سائقي ميني باص النقابة، وأسفر الاجتماع على الآتي:





أ) تم إصدار التعليمات إلى السيد مدير العلاج للتواصل مع الفرعيات لإعداد خطابات تحليل كورونا للمصابين، وذلك بعد العيد.





ب) تم تكليف السيد مدير المشتريات لتوفير الكمامات لأعضاء اللجنة، وكذا الماسكات الطبية، والمطهرات والتنبيه علي شراء بدل وقائية للسائقين، والمرافقين معهم من وزارة الصحة.





ج) تم التواصل مع الدكتور عصام طبيب النقابة، لإحضار خمسة أطباء لمتابعة الحالات، وعمل اللازم للمصابين، وأفاد بأنه لا يتم عمل مسحة للمصاب إلا بعد إجراء التحاليل والآشاعات اللازمة لكي يتم التأكد بأن هناك إصابة للمرض اللعين.





د) تم التنبيه علي السائقين بالتواجد بعد العيد مباشرة، وذلك لتجهيز الباصات وتأمينها، وعمل كابينة للسائق منعزلة تماما عن باقي الباص ونزع بعض الكراسي، لاستقبال الحالة بحيث يكون هناك تأمين كامل، خشية نقل العدوى إليهم.





و) أفاد الأستاذ محمد أبوزيد بأنه سوف يتم الاتفاق مع سيارتين إسعاف وعدد أربعة مسعفين يكونوا متواجدين علي مدار 24 ساعة، على أن يكون طاقم المسعفين بالتناوب، وكذا توفير إثنين من طاقم التمريض لعمل الكشف الدوري من قياس درجة الحراة، وغيرها لكل من هو متواجد بالنقابة العامة بدايةَ من معالي النقيب، والسادة الأعضاء والموظفين، والعمال وكل المترددين علي النقابة.





ز) أسفر الاجتماع عن وضع آلية للعمل خلال فترة إجازة العيد بتواجد اثنين من أعضاء اللجنة في النقابة خلال أيام العيد، لتقي البلاغات بالتناوب على أن يكون أول يوم العيد حضور الأساتذة كريم أبو القاسم، ومحمد محي من الساعة 10صباحًا حتى 3 عصرًا، لتلقي البلاغات على الخط الساخن بخلاف تلقي البلاغات على هواتف السادة أعضاء اللجنة على مدار 24 ساعة، وتم انعقاد الاجتماع بالنقابة العامة يوم السبت الموافق 23 / 5 / 2020.





ح) كل أعضاء اللجنة على تواصل مستمر مع جميع الحالات لتقديم يد العون لهم، وكذا للعمل على رفع الروح المعنوية للمصابين.





ط) سيتم التعاقد مع معامل التحاليل لتيسير عمل التحاليل اللازمة لكل حالة، وكذا توفير سيارات إسعاف.





ي) اللجنة في انعقاد دائم.



