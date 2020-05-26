وفاة صيدلي داخل مستشفى العزل مصابا بفيروس كورونا في الشرقية

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية وفاة طبيب صيدلي، الثلاثاء، داخل مستشفى العزل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تشييع الجثمان ودفنه بمقابر أسرته بمركز منيا القمح.





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وتقدم الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، بخالص العزاء في وفاة الصيدلي "محمد فتحي خليل" بقرية تلبانة مركز منيا القمح إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم "ابوالفتوح" من خلال صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعزاء للفقيد داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ناقلا تعازي جميع صيادلة مصر والشرقية.

كان محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمباني الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع ومواقف السيارات ومحطات القطار والأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.