في تحذير شديد اللهجة .. أمريكا لـ الصين: ترتكبون خطأ كبيرًا

وجه المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة للصين، على خلفية تحركاتها في هونج كونج.





وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن ما تفعله الصين في هونج كونج مزعج للغاية.





وأضاف كودلو أن الصين ترتكب خطأ كبيرا بتحركاتها فيما يتعلق بهونج كونج.





وأكد أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمساعدة الشركات الأمريكية على العودة من الصين أو هونج كونج.





وعن الاتفاق الاقتصادي بين واشنطن وبكين، قال كودلو إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين كان سليما للوقت الراهن.



