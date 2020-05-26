الفيوم تواصل حملاتها المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال عيد الفطر

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي استمرار الحملات المكبره لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الاجازات الرسمية أو الظروف الراهنة معتقدين انشغال الدولة بمجابهة فيروس كورنا وسيتم التصدي بكل حزم وحسم وتوقيع العقوبات على المخالفين.





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خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتعاون مع الوحدات المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز و مدينة طامية بتنفيذ ازاله اليوم عدد 2 حالة تعدى على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانى اساسات تم ازالتها بالمهد على مساحة قيراط و3 اسهم زمام جمعية المظاطلى بحضور المهندس احمد حماية لاراضى المديريه وعرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الاراضى و محمد فتحي نائب رئيس مجلس المدينه المجلس و رئيس الوحده المحليه و شعبان ومدير الجمعية المهندس على محمود .





وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله بناحيه هواره المقطع علي مساحه ١٢سهم بحضور المهندس حسين ابو حامد رئيس وحده هواره المقطع و المهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره والمهندس سيد احمد وكيل الحمايه والمهندس ناصر ميلاد رئيس المكافحة.





وسف الصديق بتنفيذ ازاله جزئية على مساحة واحد قيراط بحضور محمد شعبان رئيس وحدة قصر الجبالي والمهندس عثمان رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره وتواجد قوات شرطة مركز الشواشنه بقيادة العميد احمد معبد مأمور المركز . وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب كمال سلومه رئيس مركز ومدينة ي





وأكد وكيل الوزاره أن المديرية نجحت هذا العام في الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد مقارنة بالأعوام الماضية، كما نجحت في إزالة معظم التعديات في بدايتها، موجها الشكر لكل العاملين بجهاز حماية الأراضي بالمديرية والإدارات التابعة لها ومديري الادارات الزراعية بالمراكز والوحدات المحلية وقوات الشرطه على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.



