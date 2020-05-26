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مرأة

نشرة المرأة والصحة | ابتكار دواء جديد للحالات المبكرة لمصابي كورونا .. وطبيب يكشف كيفية تطبيق البروتوكول العلاجي في المنزل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:19 م
اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشف باحثون بريطانيون من جامعة ساوثامبتون عن  تمكنهم من ابتكار علاج تجريبي  لفيروس كورونا يعطى بطريقة بسيطة لأصحاب الحالات المبكرة والبسيطة.


وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية، أن علاج فيروس كورونا الجديد يعتمد على فكرة توصيل الدواء للرئتين من خلال بخاخ "inhaler"، قبل تطور الحالة، ويعتمد هذا الدواء على استخدام بروتين يسمى "انترفيرون بيتا".


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أكد الدكتور ناصر رمزي استشاري طب الأطفال والاحتياجات الخاصة وطب الأسرة، أنه فى حالة التأكد من إصابة الشخص بـ فيروس كورونا  يمكن علاجه في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مستشفى العزل.


وأوضح أن هناك علاجًا فعالا لفيروس كورونا من خلال بروتوكول منظمة الصحة العالمية عبارة عن أقراص كلوركين فوسفيد يوميا لمدة 5 أيام، مع كبسولات أخرى لمدة 5 أيام، وأن المضاد الحيوي يستخدم في علاج فيروس كورونا وهي كبسولة واحدة يوميا لمدة 5 أيام، مع دواء بانادول 500 ملل كل 6 ساعات، مع تناول كبسولات فيتامين سي وزنك.


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يتفاعل الجسم مع البكتيريا المسببة للأمراض عن طريق زيادة تدفق الدم  في حين يقوم الجهاز المناعي بانتاج أجسام مضادة ترتبط بالبكتيريا وتساعد على تدميرها وقد تعمل الأجسام المضادة أيضًا على تعطيل السموم التي تنتجها مسببات الأمراض البكتيريا وتعالج المضادات الحيوية الالتهابات البكتيرية إما بقتل نوع البكتيريا المحدد أو منعها من التكاثر.
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