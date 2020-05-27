AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شركات السفر تدفع أسهم أوروبا لأعلى إغلاق في 11 أسبوعا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها في 11 أسبوعا  إذ ارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه بدعم من آمال بتعاف في نشاط السياحة، إذ تعيد الدول الفتح تدريجيا بعد إجراءات عزل منذ شهور.

اقرا أيضا : ألمانيا: 9 مليارات يورو حزمة مساعدات حكومية لشركة طيران لوفتهانزا


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة ليسجل أفضل مستوى عند الإغلاق له منذ التاسع من مارس .

وقفز قطاع السفر الأوروبي المنكوب 6.9 بالمئة بعد تقارير عن أن إسبانيا وألمانيا ستخففان قيود السفر، وذلك في الوقت الذي لم تُسجل فيه زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بعد تخفيف إجراءات العزل العام.

وقفز سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية 22.5 بالمئة، وربح سهم الناقلة إيزي جيت للطيران منخفض التكلفة 19 بالمئة وزادت الأسهم المدرجة في بريطانيا لمجموعة السفر توي 52 بالمئة.

وواصل سهم لوفتهانزا الألمانية المكاسب بعد حزمة إنقاذ من الحكومة للناقلة بقيمة تسعة مليارات يورو (9.87 مليار دولار) يوم الاثنين.

وعاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني من عطلة ليرتفع 1.2 بالمئة بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من المتاجر بالشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق.

وصعدت قطاعات أخرى كانت قد تضررت بشدة مثل البنوك في منطقة اليورو التي ربحت 6.5 بالمئة، متعافية من مستويات متدنية قياسية، في حين ارتفعت أسهم شركات التأمين وشركات صناعة السيارات ثلاثة بالمئة لكل منهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسهم أوروبا تلتقط أنفاسها من سلسلة خسائر بسبب كورونا

أسهم أوروبا ترتفع بفضل آمال بتخفيف إجراءات العزل العام

أسهم أوروبا ترتفع بفعل صعود شركات الطيران ونتائج إيجابية

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. تعرف على عدد زيجاتها

حالة من البهجة.. نبيل الحلفاوي يعلق على نهاية مسلسل بـ 100 وش

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

احذر تلك العادات في السيارة حتى لا تتعرض لحادث

بعد 38 عاماً .. ظهور نادر للفنان نعيم عيسي بائع القماش في ريا سكينة

6 وصايا نبوية تضمن لك الجنة.. محمد مهنا يكشف عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟

للرجال فقط..علامة باليد تحدد احتمالية إصابتك بكورونا

يشبه السكاكين.. طبيب عراقي مصاب بكورونا يتألم ويحذر مشاهديه.. فيديو