إعلامية تكشف السبب وراء رفع الدول العربية قيود كورونا رغم ارتفاع الإصابات

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الحكومات العربية أثبتت جدارتها في التعامل مع فيروس كورونا وأسبقيتها باستشعار الخطر قبل دول أوروبا التى تأخرت فى إدراك الأزمة.

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وأضافت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية فى مواجهة كورونا أثبتت فعالياتها وأعطت الأسبقية لإقدام بعضها على رفع الحظر الكلي وعودة الحياة إلى طبيعتها، مثل السعودية وقراراتها المعلنة اليوم التي بشرت بها الحكومة الشعب، ولاقت إيجابية واسعة، وأيضا الكويت التى تستعد لعودة الحياة لطبيعتها، وهذا ما أعلنه مجلس الوزراء أمس، وقرار سوريا بإلغاء حظر التجول الكلى.





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وأكدت أن مبادرة الدول العربية برفع قيود كورونا رغم ارتفاع أعداد الإصابات كانت وفق خطط طموحة وحذرة في آن واحد، للتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد، وتعتمد على إعادة عجلة الاقتصاد لكن بتطبيق إجراءات احترازية.





فى غضون ذلك، أعلنت السلطات السورية، أمس الاثنين، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في البلاد اعتبارا من مساء غد الثلاثاء.





كما قررت سوريا رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها.





وأعلنت تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الكويتي، أعلن اليوم الاثنين، عن عدم تمديد حظر التجول الشامل في البلاد.





وقال المجلس إنه سيتم فرض حظر جزئي إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها.





ووافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.





وكذلك سيتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.



