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سيارات

ماذا تفعل عند ظهور علامة ABS في عداد سيارتك؟

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعلم قائدو السيارات ان نظام ABS يقدم حماية قصوى لهم من الحوادث كما وظيفته الأساسية يساعك على إيقاف السيارة بأقصر مسافة ممكنة.

ويتعرض ها النظام إلى المشكلات والأعطال يجعل اللمبة الخاصة به تظهر في تابلوه السيارة بالجزء الخاص بالعدادات.

لذلك بمجرد ظهور لمبة الـABS في مؤشر عداد سيارتك كم بالكشف على الفيوز الخاص بهذا النظام لانه قد يكون تالف، أما إذا كان الفيوز سليما فقم بالكشف عن مستوى الزيت ويجب أن يكون بين علامتين الـ Min والـ Max.
 
وإذا وجدت مقياس الزيت سليم فحاول أن تقوم بإغلاق المجرك قم قوم بفكك كابل البطارية من السيارة واتركها لمدة قصير ثم وصلها من جديد فقد يكون هناك بعض الأخطاء على الكمبيوتر.

بمجرد هذا النجاح في أي خطوة من الخطوات السابقة وتم اختفاء علامة الـ ABS لابد من التوجه الى متخصص ليقوم للكشف على وحدة تحكم الـ ABS وفحص السيارة من خلال جهاز كاشف الأعطال لمراجعة سلامة الأسلاك والتوصيلات الخاصة بحساسات الـ ABS  أو لتنظيف حساس الـ ABS او تغييره اذا استدعت الحاجة وأخيرًا .
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