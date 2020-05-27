الدولار ب 15.92 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار وتغيرات سعر الصرف لـــ العملات الأجنبية المختلفة ، وعلى رأسها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى.
وسجل سعر صرف الدولار بالبنك المركزى المصرى سعر 15.79 جنيه للشراء ، و15.92 جنيه للبيع.
فيما سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 15.79 جنيه للشراء ، و15.89 جنيه للبيع.
كما سجل اليورو سعر 17.33 جنيه للشراء مقابل 17.47 جنيه للبيع بالبنك المركزى.
وسجل اليورو 17.19 جنيه للشراء مقابل 17.41 جنيه للبيع بالبنك الأهلى.
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أما الجنيه الاسترليني فسجل 19.33 جنيه للشراء مقابل 19.49 جنيه للبيع بالبنك المركزى.
وسجل الاسترليني 19.20 جنيه للشراء مقابل 19.44 للبيع بالبنك الأهلى.
وسجل الكرون النرويجي 1.588 جنيه للشراء مقابل 1.60 جنيه للبيع بالبنك المركزى.
فيما سجل الكرون النرويجي 1.56 جنيه للشراء مقابل 1.59 جنيه للبيع فى البنك الأهلى.
كما سجل اليوان الصيني سعر 2.20 جنيه للشراء مقابل 2.24 جنيه للبيع بالبنك المركزى.
وسجل اليوان الصيني 2.21 جنيه للشراء مقابل 2.23 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.