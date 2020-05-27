اللي مالوش ماضي مالوش حاضر .. زينة تنشر مقطع فيديو جديد

وعلقت زينة على الفيديو قائلا : " اللي مالوش ماضي مالوش حاضر ولا مستقبل .. رحم الله امواتنا وامواتكم .. نور الشريف ومعالي زايد فنانين مصر العظام".

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