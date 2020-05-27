اللي مالوش ماضي مالوش حاضر .. زينة تنشر مقطع فيديو جديد

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتكشف عن رايه فى التعاون مع الفنان نور الشريف والفنانة معالى زايد فى مسلسل "حضرة المتهم ابى".
وعلقت زينة على الفيديو قائلا : "اللي مالوش ماضي مالوش حاضر ولا مستقبل .. رحم الله امواتنا وامواتكم .. نور الشريف ومعالي زايد فنانين مصر العظام".
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وقالت زينة خلال الفيديو : ان نور الشريف وقف بجوارها فى هذا العمل وخاصة اول مشهد عندما اطلب منه العودة الى بلدى كون ان مصر كبيرة عليها".
يذكر ان زينة عرض لها مسلسل جمع سالم والذى شارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.
يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.