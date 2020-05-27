AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللي مالوش ماضي مالوش حاضر .. زينة تنشر مقطع فيديو جديد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:58 م
زينة
زينة
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتكشف عن رايه فى التعاون مع الفنان نور الشريف والفنانة معالى زايد فى مسلسل "حضرة المتهم ابى". 

وعلقت زينة على الفيديو قائلا : "اللي مالوش ماضي مالوش حاضر ولا مستقبل .. رحم الله امواتنا وامواتكم .. نور الشريف ومعالي زايد فنانين مصر العظام". 

أقرأ أيضا 


وقالت زينة خلال الفيديو : ان نور الشريف وقف بجوارها فى هذا العمل وخاصة اول مشهد عندما اطلب منه العودة الى بلدى كون ان مصر كبيرة عليها". 

يذكر ان زينة عرض لها مسلسل جمع سالم والذى شارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.

يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أحمر غامق.. زينة بإطلالة جريئة

بصورة تشويقية.. زينة تروج لـ «جمع سالم» في رمضان 2020

شاهد.. زينة تنشر صور جديدة في أحدث إطلالة لها

زينة تروج لمسلسلها الجديد جمع سالم.. شاهد

زينة تنشر البرومو الرسمى لـ مسلسلها الجديد.. وعبير صبرى تعلق لها

زينة عن أغنية سعد لمجرد الجديدة: كلها طاقة إيجابية برافو يا معلم

ترشيحاتنا

نقيب الأطباء: لا يستطيع أحد أن يزايد على وطنيتنا

شاومي تستعد لطرح أرخص هاتف أيدج في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. صور

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا

يشبه السكاكين.. طبيب عراقي مصاب بكورونا يتألم ويحذر مشاهديه.. فيديو

السعودية.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمحافظة الأمواه

بعد هجومه على تويتر..ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وملابس جينز.. درة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بعد الخصم.. تعرف على سعر بيجامة مايا دياب في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا