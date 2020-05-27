AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يرفض اللاعب.. وليد أزارو يبحث عن عقد احتراف خارج الأهلي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:01 م
ازارو
ازارو
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
كلف وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار للإتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الشركة المسئوله عن إدارة حياته الإحترافية بالبحث له عن عروض إحترافية.

وكشف مصدر خاص أن اللاعب يعلم أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر لا يرغب في تواجده بالقلعة الحمراء وهو خارج حساباته.


وقال المصدر إن العرض الوحيد الذي وصل للاعب من دولة عربية ولكن لم يترق للدرجة الرسمية حتي الآن.

واضاف أن الأهلي يرغب في تجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع إعارته لموسم آخر .

وأوضح ان لجنة التخطيط تثق بشكل كامل في قدرات المغربي وليد ازارو ولكن رغبة السويسري فايلر في عدم مناسبته لطريقة لعب الفريق تحول دون إستمراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتفاق السعودي يقدم عرضا مغريا للأهلى للحصول على خدمات وليد أزارو نهائيا

تقارير مغربية: عرض إماراتي لوليد أزارو والأهلي يتمسك باللاعب

رسالة لـ فايلر.. نجم الأهلي السابق: عودة وليد أزارو للفريق ضرورة

صحيفة مغربية تكشف موقف النادي الأهلي من عودة أزارو

صحيفة مغربية : رحيل مهاجم الأهلي عن القلعة الحمراء فى هذا الموعد

الأهلي يطلب 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو نهائيا

ترشيحاتنا

فتح المدارس والجامعات.. البرلمان يرفض مقترح الوزير ويحدد شرطان للعودة

ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة

التصالح في مخالفات البناء.. 8 مبان محظورة من الصلح بالقانون الجديد

مصدر بالأوقاف يكشف لـ"صدى البلد" أبرز ضوابط إعادة فتح المساجد

لو مش قادر تروح المستشفى .. قائمة بالأدوية التي تساعد في علاج كورونا بالمنزل

الزيز.. حشرات مزعجة تغزو العالم بعد اختفاء 17 عاما.. صور

AdvertisementS

الفيفا يصدم الزمالك في شكوى لقب "نادي القرن الحقيقي".. تفاصيل

أخبار الرياضة.. فيفا يصدم الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. خطوة كبيرة نحو عودة البريميرليج.. جوميز باق في الهلال

عندليب البرتغال.. محمد هنيدي يسخر من قصة شعر رونالدو الجديدة.. شاهد

بعد إجرائه مسح كورونا.. صهر المدير الفني لاتحاد الكرة يوجه رسالة مؤثرة لمحبيه

عودة تدريبات الأهلي.. فايلر يجتمع بالجهاز المعاون لوضع الخريطة والبرنامج البدنى

شاهد.. كريستيانو رونالدو يطلب رأي متابعيه في النيولوك الجديد

رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

بعد إجراء محمود سعد مسحة كورونا.. أحمد مجاهد يطالب بفحص طبي شامل لموظفي اتحاد الكرة

الجبلاية تترقب.. آخر المستجدات بشأن نتيجة مسح كورونا للدكتور محمود سعد

متفوقا على برشلونة وريال مدريد..ليفربول يتصدر قائمة الأكثر تفاعلا من الجماهير

آخرهم عمر مرموش.. لاعبون مصريون خطفوا الأنظار في الدوري الألماني

فايلر يرفض اللاعب.. وليد أزارو يبحث عن عقد احتراف خارج الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور

تجنبها فورا.. 3 عادات يومية تنذر بمرض السكر

سيارة مكشوفة من بنز.. شاهد مواصفات مرسيدس E53 الجديدة