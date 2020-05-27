فايلر يرفض اللاعب.. وليد أزارو يبحث عن عقد احتراف خارج الأهلي

كلف وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار للإتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الشركة المسئوله عن إدارة حياته الإحترافية بالبحث له عن عروض إحترافية.





وكشف مصدر خاص أن اللاعب يعلم أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر لا يرغب في تواجده بالقلعة الحمراء وهو خارج حساباته.









وقال المصدر إن العرض الوحيد الذي وصل للاعب من دولة عربية ولكن لم يترق للدرجة الرسمية حتي الآن.





واضاف أن الأهلي يرغب في تجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع إعارته لموسم آخر .





وأوضح ان لجنة التخطيط تثق بشكل كامل في قدرات المغربي وليد ازارو ولكن رغبة السويسري فايلر في عدم مناسبته لطريقة لعب الفريق تحول دون إستمراره.