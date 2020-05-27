أهداف خبيثة ..الوطنية للصحافة تحذر من شائعات الجماعة الإرهابية





حذرت الهيئة الوطنية للصحافة من الشائعات التحريضية التي تطلقها المواقع الإعلامية للجماعة الإرهابية، التي تستهدف النيل من الإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر، وتشيد بالإجراءات التي تتخذها الدولة وتجعل مصر تحتل مكانًا متقدمًا في صدارة دول العالم التي تتصدي لفيروس كورونا.





وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم أنها تتابع بيانات التحريض والاثارة، وتنبه إلى ضرورة التصدي لها أولًا بأول، وتوعية الرأي العام والأهداف الخبيثة للجماعة الإرهابية، التي تستهدف الصعود فوق معاناة المرضي والمصابين.





وأكدت الهيئة أن وسائل إعلام الجماعة الإرهابية تلجأ كل وقت إلى شائعات كاذبة ومختلقة وتزيف الأخبار والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، لتشويهها ونشرها بصورة غير صحيحة.



