التصرف الشرعي لمن أفطرت رمضان بسبب الحمل والرضاعة ..على جمعة يوضح

أتيحت لها فرصة عليها أن تقضي، وإذا لم تتح لها فرصة القضاء فحينئذ عليها أن تخرج الكفارة.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ، في وقت سابق أنه يجب على الحائض قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس، وإن لم تستطع تخرج الكفارة.





وأكد المفتي السابق خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه -شفاؤه-.









وأفاد أن الأصل وجوب القضاء وهذا هو الراجح، وإن شق عليها القضاء فلها الأخذ برأي من يرى أن عليها الفدية فقط، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أن تطعم مسكينًا عن كل يوم أفطرته.





وأبان أن فدية طعام مسكين تكون عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»، وقدر هذه الفدية نحو 2.5 كيلوجرام من غالب قوت البلد، أي فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين 2.5 كيلوجرام قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوت أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها.



