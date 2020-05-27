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سيارات

احذر زيت الصابون في تنظيف السيارة.. والحل بسيط

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:37 م
تنظيف سيارة
تنظيف سيارة
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عزة عاطف
السيارات النظيفة عادة مبهرة للنظر ومريحة للنفس، فقد تخطف السيارة النظيفة اللامعة عينيك عندما تمر من أمامك حتى ولو لم تكن ذات موديل عال أو فخم.

لكن بعض المواد المستخدمة في التنظيف قد تدمر سيارتك على الرغم من فاعليتها في القضاء على الأتربة والجراثيم.

احذر صابون الصحون على السيارة

يتجه بعض الناس لاستخدام صابون غسيل الصحون لغسل سياراتهم بسبب تكلفته البسيطة ووجوده في كل وقت بالإضافة إلى قدرته على التنظيف.

لكن ما لا يدركه البعض هو أن هذا النوع من الصابون قد يضر بطلاء السيارة ويجعل العفشة تتآكل، بدلًا من ذلك قم باستخدام صابون مخصص لغسيل السيارات والذي ستجده في أماكن بيع قطع الغيار.

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استخدام الكحول أو المطهر في تنظيف السيارة

مع ذلك قد تحتاج إلى شيء يقتل الفيروسات والجراثيم ولكنه لا يضر بسيارتك من الداخل، لذا ابحث عن مناديل كحول الأيزوبروبيل أو الرش باستخدام 70٪ على الأقل من الكحول، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لكن احذر من استخدام عوامل تنظيف أقوى مثل مواد التبييض أو الأمونيا أو بيروكسيد الهيدروجين التي يمكن أن تتلف الأسطح الداخلية. 
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