دعاء الظلم والكرب.. 50 دواء ربانيا لتفريج الهموم

لذا يلجأ العبد إلى الله -تعالى- ويدعوه أن يكشف عنه الظلم، ويدعوه بأدعية تفريج الكروب والهموم، وتكون بقدر ما ظلمه الظالم ولا يزيد عن ذلك، والمسلم لا يظلم لعلمه بعقوبة الظالم وعدم انفلاته من عاقبة ظلمه السيئة، ولعلمه باستجابة دعاء الظلم ، فقد ينام هو ويبقى المظلوم يدعو عليه ويسمعه الله. دعاء الظلم والكرب يلجأ إليه العبد إلى ربه ليعوضه الله عن ظلمه، فجعل الله -سبحانه وتعالى- دعوة المظلوم مستجابة،









دعاء الظلم والكرب:





اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك.





اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أن ترحمني ، أن ترحمني، رحمة تغنيني بها عن من سواك اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا و مخرجا، وارزقني من حيث لا احتسب يا غياث المستغيثين يا مجيب دعاء المضطرين.

وجهت وجهي اليك وتوكلت عليك، خاشع بين يديك، فأيدني يا رب بجلالك واجعلني من عبادك المتقين ولا تجذب قلبي إلا الى بابك، قربني مما تحب، واطلق لساني وقلبي بشكرك وذكرك.





يا رب إني أحب العفو لأنك تحب العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب، أو يرجع عن ظلمي أو يكف مكروهه عني، وينتقل عن عظيم ما ظلمنى به، فأوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة وتب عليه واعفو عنه يا كريم، يارب إن كان في علمك به غير ذلك، من مقام على ظلمي، فأسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية.





اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكل المقهور عليك، اللهم أرغم أنفه، وعجّل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته، ولا سببًا إلاّ قطعته.





اللهم إني أستغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، وأستصرخك إذ قعد عني كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حل بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.









يارب اللهم إني ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم متقلبنا ومثوانا، وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منا.









يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك مستجير بك مِن كل بلاء مستتر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر وأنتَ أعظم مِن كل عظيم بك أستترت، يا الله يامن لا تخفى عليه أنباء المتظلمين قد علمت يا إلهي ما نالني مِن (فلان) اللهم فخذ عدوي وظالمي عن ظلمي بقوتك وامنع حقده عني بقدرتك واجعل له شغلًا فيما يليه، وعجزًا عما ينويه، ولا تسوغ له ظلمي واعصمني من أفعاله، وعوضني عن ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، اللهم فكما كرهت لي أن أظلم فقني مِن أن أظلم.









اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظة مجارة واقضي عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك فأنتَ تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي فأدي مالهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم.





اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما، أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَن سواك.









دعاء الظلم والقهر:





اللهم أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري ويَسُر ناظري يا كافي.





اللهم اجعل لي مِن كل ماهمني وأكربني مِن أمر دنياي وأمر آخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني مِن حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنبي، وثبّت رجائي واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك.





اللهم رحمتك أرجوا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدًا وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لاإله إلّا الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، الله ربي ولا أشرك به شيئًا.





اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال.





اللهم أسألك فرجًا قريبًا وصبرًا جميلًا ورزقًا واسعًا والعافية من البلايا وشكر العافية والشكر عليها وأسألك الغنى من الناس ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم.





اللهم يا موضع كل شكوى، يا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل بلية، ويا مُنجي موسى ومحمد وابراهيم الخليل، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف، الذي لا يجد لكشف ما نزل به إلّا أنت ولا إله إلّا أنت، فارحمنا يا أرحم الراحمين، واكشف ما أنزل بنا عدونا وعدوك الشيطان الرجيم، ومن هؤلاء القوم الظالمين الباغين، أو مِن فلان الظالم (إن كان واحد من الخلق) يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير.





اللهم إني أسألك بحق السائلين وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ما أخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر، اللهم أنت أعلا منه شانًا وأقوى مِنهُ سلطانًا ورجائي بكَ أكثر مِن خوفي منهُ، وأملي فيك أكثر مِن وجلي منه، فقني شره واكفني همه وأمره وأصلح نيته واصرف عني أذيته واجعل بيني وبينه حجابًا مِن نور عظمتك وحاجزًا مِن كلايتك حتى لا ينالني منه سوء، إنك علي كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.





اللهم أسألك مغفرة تشرح بها صدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتكشف بها ضري وترفع بها ضرري إنّك على كل شيء قدير.





اللهم يا قوي يا منتقم يا جبار يا عزيز يا صانع يا قهار يا مقلّب القلوب والأبصار، يا مَن يعين بلا مُعين وينصر بلا أنصار يا مَن لا يعظم عليه قهر الجبابرة والمتمردين، يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يارحيم أسالك بحق يس والقران الحكيم وأقسم عليك وأدعوك اللهم بحرمة وعظمة إسمك الله الصمد القديم أن تصلّي على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأن ترفع عني الظلم فإنّك نعم المولى ونعم النصير وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.





إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت ولا تهلكني وعرفني الإجابة، يارب ارفعني وانصرني وارزقني وعافني.









دعاء الظلم والإفتراء:





يالطيف قد حرت في أمري فتدبرني بخفي لطفك ولطيف صنعك في جميع أموري وما أعانيه إستعنت بك في كشف كل غمّة فيسر لي بلطفك كل عسير أن تيسير العسير عليك يسير، اللهم واجعل لي سورًا من لطفك يحول بيني وبين ما يؤذيني ومن يعتدِ علي.





اللهم يا موضع كل شكوى يا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف كل بلية ويا مُنجي موسى ومحمد وإبراهيم الخليل - صلوات الله عليهم- أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلّت حيلته دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يجد لكشف ما نزل به إلا أنت لا إله إلا أنتَ فارحمنا يا أرحم الراحمين واكشف ما أنزل بنا، اللهم عدونا وعدوك الشيطان الرجيم وهؤلاء القوم الظالمين الباغين، يا رب ارحمني وارفع عني الظلم إنّك على كل شيء قدير.





اللهم اقهر لي من أرادني بسوء أو عدوًا ظلمني وأعطني من كرمك ما أسر به في كربة الدنيا والآخرة واحمني عن أعين من يريدني بحسد وكيد وسحر وشر ومسكني بالحبل المتين واكفني العابثين والحاسدين والماكرين.





اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا الآخرة ورحيمهما، إرحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك، اللهم اكشف ضري يا مفرج الهموم ( لا إله إلّا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين).









اللهم أعذني من سوء الرغبة والهلع وصور لي في قلبي ما إدخرت لي عندك وما أعددت لخصمي وأنتَ على كل شيء قدير.





يا فارج الغم إجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب أدعوك يا إلهي دعاء من إشتدت فاقته وضعفت قوته وقلّت حيلته دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك.





لا إله إلا أنتَ يارحمن يا أرحم الراحمين إكشف عني ما نزل من عدوي وأعدائي يارب العالمين فإنك على كل شيء قدير يالله، اللهم ياحي يامحي يا كافي يا كريم أجرني في مصيبتي بالرضى والعفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والعوض الصالح في الزوج والأهل والجسد والمال والأصحاب والعمل والذرية، إنك على كل شيء قدير، وارحمني برحمتك واكشف ما نزل بي من ضر وخلفني خلاصًا جميلًا عاجلًا غير آجل.





اللهم بحق قولك : ( ليس لها من دون الله كاشفة ) إكشف عني كل بلوى يا عالم كل خفية ويا صارف كل بليّة أغثني، أدعوك دعاء من إشتدت فاقته وضعفت وقوته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر، إرحمني وأغثني وألطف بي وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي وعياذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد والفرد الصمد وباسمك العظيم إلّا فرجت عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه ولا تملأ قلبي الخوف من غيرك ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني يالله، اللهم يا كاشف الغم والهموم ومفرج الكرب العظيم ويا مَن إذا أراد شيئًا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه أحاطت بأمتك الضعيفة الذنوب والمعاصي، والرحمة والعناية لن أجدها من غيرك فأمدّني بها.





يا مجيب دعوة المضطرين اللهم فرج عني ما ضاق به صدري وعجز معه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي، تحصّنت بعزّتك وعظمتك وبجلالك.





اللهم أطفي نار من شب لي ناره واكفني هم مَن أدخل عليّ همه وأدخلني في درعك الحصين، واسترني بسترك الواقي، اللهم من عادني فعاده ومن كادني فكده ومن بغى علي فخذه ومن نصبَ لي فخذه بهلكه وأهلكه.









دعاء الظلم من الناس:





اللهم من أرادني بسوء فإجعل دائرة السوء عليه، اللهم إرم نحره في كيده وكيده في نحره حتى يذبح نفسه بيديه، إعتصمت بك يالطيف ألطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك، اللهم إنّي أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلّا الله الرحمن الرحيم، اللهم إنّي أنزلت بك حاجاتي كلّها الظاهرة والباطنة والدنيوية والآخروية.





اللهم ربُ السموات والأرض كن لي جارًا مِن شر خلقك كلهم أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلّا أنت، اللهم إكشف ضري وهمي وفرّج عني يا فارج الكروب وساتر العيوب العافي عن كثرة الذنوب وهو علام الغيوب الذي كشف الضر عن أيوب وجمع بين يوسف وأهله ورفع شأنه عليه.





اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارًا من شر فلان، وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك.





اللهم اكشف عني وعن المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا وكف عني ما أطيق وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن المسلمين كل هم وغم وأخرجني والمسلمين مِن كل كرب وحزن، اللهم أحرسني بعينك التي لا تنام، اللهم بحق قولك ( قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) أظهر لي الحق وأظهرني إلى جانب الحق وانصرني على أهل الباطل ومن اتهمني في عرضي وديني وعقلي وكل أموري بالباطل بقولك الحق ياحق يالله، وبحق قولك (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم * فإنّ تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) أنتَ حسبي ووكيلي اللهم إجعلني مما جعلت لهم قدم صدق لديك.



