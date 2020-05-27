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محافظات

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:34 م
هبوط ارضي
هبوط ارضي
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محمد الصاحى
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلا من رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اصلاح هبوط أرضي حدث بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية.

واوضح محافظ الجيزة ان الهبوط جاء نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 امتار اثر علي طبقة الطريق .

كما كلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الاصلاح والانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصرف الصحى مشددًا على إعادة الشيء لأصله وإعادة تمهيد الطريق . 

واشار الى أنه تم عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط واستبداله ببدالة كحل مؤقت بدلا من الخط القديم حتى تتم أعمال الاصلاح . 
محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية
محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية
محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية
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