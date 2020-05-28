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مرأة

احذر.. الحزن والاكتئاب يؤخر الشفاء من فيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 04:37 ص
الحزن و الإكتئاب
الحزن و الإكتئاب يؤخر الشفاء من فيروس كورونا
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هاجر هانئ
قال الدكتور وحيد هيصم، أستاذ أمراض الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أن الحالة النفسية السيئة من الممكن أن تؤدي لخلل في هرمونات الجسم وتعيق الجهاز المناعي عن أداء وظيفته بشكل مثالي.

وأضاف أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، أن الاهتمام والتركيز على الأخبار السيئة حول انتشار فيروس كورونا أمر غير صحي يؤدى إلى الشعور بالحزن والاكتئاب.

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وتابع: هناك بعض الدراسات الحديثة أثبتت أن الأشخاص التى تسيطر  عليهم الأفكار السلبية والتوتر والفزع الزائد تكون نسبة شفائهم  من فيروس كورونا قليلة علي عكس أصحاب الطاقة الإيجابية لديهم قدرة أن  يهزموا المرض خصوصا الأمراض المزمنة والخطيرة.

وأشار وحيد هيصم، إلى أن  التوتر والخوف عدو من داخل مخ الإنسان يؤثر على  كل أجهزة المناعة ولا تستطيع أن تنفذ المطلوب منها وهو مقاومة الفيروس.

كما نصح بأخذ الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعى بالإضافة إلى الاهتمام بالثقافة النفسية والصحية فكل هذه الأشياء تساعدك فى هزيمة الفيروس.

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