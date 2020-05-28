الوطنية للإعلام: إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا السبت المقبل

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن هناك متابعة مستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، اتساقًا مع قرارات وإجراءات الدولة.





وأوضحت الهيئة أن هناك تخفيضًا لأعداد العاملين بالمبنى وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، كما أنه وفقًا لهذه القرارات فلن يتم السماح اعتبارًا من يوم السبت المقبل بدخول أي من العاملين أو الضيوف إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وجارٍ تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى تدعيمًا لتلك الإجراءات حرصًا على العاملين.





وأفادت الهيئة بأن أعمال التعقيم والتطوير تتواصل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للوطنية للإعلام بالاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات وفقًا لجدول عمل، كما تستمر متابعة تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بالمعقمات والمطهرات.





وأشارت الوطنية للإعلام إلى أن أية حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فورًا طبقًا للبروتوكولات الخاصة بوزارة الصحة، لافتة إلى أن الحالات المكتشفة نتجت عن مخالطة خارجية، كما تتابع الرعاية الطبية بالهيئة عن كثب تلك الحالات وتتواصل بشكل مستمر مع المخالطين لها وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.





وأوضحت الهيئة أنه من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطني فإنها لا تدخر أي جهد في توفير وتدعيم الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها، والمتابعة والتعاون والتواصل مع العاملين الذين يتعرضون للإصابة.



