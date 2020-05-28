AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ربنا مبيذلش حد.. أحمد شيبة: غيرت كلمات أغنية الدنيا ماشية بضهرها.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 04:16 ص
المطرب أحمد شيبة
المطرب أحمد شيبة
Advertisements
اسراء صبري
قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إن الأغاني الشعبية ليست كلها تحتوى على ألفاظ سوقية.

وأضاف أحمد شيبة، في حواره التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولي"، "أهم حاجة فى الأغانى الكلمة اللي بتخش البيوت".


وأكد "احيانا بيكون هناك كلمات غير لائقة وحرام، وبيتم تغييرها.. لو الشاعر صمم على الكلمة مباخدش الأغنية".

وتابع"حصلت معايا كذا مرة وغيرت الكلام.. احيانا بقول للشاعر اللي بيجيب لي الأغنية مش عايز كدا هات كلمة غيرها".

واستطرد "شيبة"، "أغنية الدنيا ماشية بضهرها كانت تحتوي على كلمات مختلفة وتم تغييرها.. كانت مكتوبة أن الدنيا جاية تذلني ودا حرام.. ربنا مبيذلش حد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة نرجع.. إيساف يتعاون مع بسكال مشعلاني في ديو غنائى.. التفاصيل

أحمد شيبة وأمينة يطرحان كليب أغنية خليك في البيت ..فيديو

باسكال مشعلاني وإيساف يستعدان لطرح كليب فرصة نرجع.. اليوم

أحمد شيبة: اشتغلت عامل يومية.. وكنت أتقاضى 5 جنيهات في الحفلة ..فيديو

ترشيحاتنا

هل بدأت الذروة ..الصحة تعلن تسجيل رقم قياسي فى عدد مصابي كورونا خلال 24 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة الخلاف مع الكاف بسبب لافتة نادي القرن

بعد تهديده بإغلاق السوشيال ميديا.. مؤسس فيسبوك يفتح النار على ترامب

بعد رجاء الجداوي.. إحدى بطلات لعبة النسيان تعلن نتيجة خضوعها لتحليل كورونا

اخبار النادي الأهلي.. تفاصيل التتويج بلقب نادي القرن.. خطة عودة التدريبات.. وصدمة بسبب موليكا

عقب هجوم الجماهير عليه.. رسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير