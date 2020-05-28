ربنا مبيذلش حد.. أحمد شيبة: غيرت كلمات أغنية الدنيا ماشية بضهرها.. فيديو

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إن الأغاني الشعبية ليست كلها تحتوى على ألفاظ سوقية.
وأضاف أحمد شيبة، في حواره التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولي"، "أهم حاجة فى الأغانى الكلمة اللي بتخش البيوت".
وأكد "احيانا بيكون هناك كلمات غير لائقة وحرام، وبيتم تغييرها.. لو الشاعر صمم على الكلمة مباخدش الأغنية".
وتابع"حصلت معايا كذا مرة وغيرت الكلام.. احيانا بقول للشاعر اللي بيجيب لي الأغنية مش عايز كدا هات كلمة غيرها".
واستطرد "شيبة"، "أغنية الدنيا ماشية بضهرها كانت تحتوي على كلمات مختلفة وتم تغييرها.. كانت مكتوبة أن الدنيا جاية تذلني ودا حرام.. ربنا مبيذلش حد".