ربنا مبيذلش حد.. أحمد شيبة: غيرت كلمات أغنية الدنيا ماشية بضهرها.. فيديو

، إن الأغاني الشعبية ليست كلها تحتوى على ألفاظ سوقية.

، في حواره التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولي"، "أهم حاجة فى الأغانى الكلمة اللي بتخش البيوت".

وأكد "احيانا بيكون هناك كلمات غير لائقة وحرام، وبيتم تغييرها.. لو الشاعر صمم على الكلمة مباخدش الأغنية".





وتابع"حصلت معايا كذا مرة وغيرت الكلام.. احيانا بقول للشاعر اللي بيجيب لي الأغنية مش عايز كدا هات كلمة غيرها".



