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حوادث

حريق في منزلين دون خسائر بشرية في سوهاج

الخميس 28/مايو/2020 - 10:31 ص
حريق
حريق
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خالد رياض
اندلع حريق في منزلين بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، بسبب مصدر حراري، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران.

واقتصرت التلفيات على احتراق المنقولات المنزلية، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وتم إخطار النيابة العامة بجهينة.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل ملك (محمد.ص.م - 20 عاما حاصل علي دبلوم تجارة)، وامتد لمنزل مجاور ملك (محمد.أ.م - 38 عاما سائق)، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين رجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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