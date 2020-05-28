AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

موسم حصاد القمح في سيناء.. زيادة المساحة المزروعة إلى 11 ألف و145 فداناً نتيجة الأمطار

الخميس 28/مايو/2020 - 01:43 م
توريد القمح
توريد القمح
Advertisements
احمد صالح
يشهد اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء ' موسم حصاد القمح يوم السبت القادم وذلك بزيارة الي عدد من المزارع بمنطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء .

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، بأن مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال موسم الشتاء عملت علي زيادة المساحات الزراعية المنزرعة بالقمح والشعير ' و ان اجمالي المساحة بلغت نحو 11الفا و145فدانا ، منها 4428 قمح و6717 شعيرة.

ولفت إلى أن هناك توقعاً بوجود زيادة معدلات إنتاجية الفدان من 4 إلي8 أرادب بالنسبة المساحة التي تم ريها بمياه الأمطار ، كما هو الحال في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومناطق الشيخ زويد شرق العريش .

بينما إنتاجية الفدان في الأراضي الزراعية التي يتم ربها بالمياه المنقولة تصل من 13 الي 18 اردبا  كما هو الحال في مناطق بئر العبد ورمانة غرب العريش والتي تعتمد علي الري علي مياه ترعة السلام والمياه الجوفية .

ويلجأ المواطنون في سيناء الي الاحتفاظ بها لدي المواطنين، حيث يتم إعادة استخدامها في الاستهلاك طوال العام ، هذا الي جانب استخدام مخلفات القش اعلاف لتغذية الثروة الحيوانية من الماعز والأغنام والأبقار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إنتاجية 15 إردبا للفدان..تعميم "حقول القمح عالية الإنتاج" في الوادي الجديد

شمال سيناء تستعد لموسم حصاد القمح.. مايو المقبل

محافظ شمال سيناء: وقف إجراءات تسليم التجمعات التنموية لزيادة عدد المنتفعين

رئيس مركز القنطرة يشهد احتفالية حصاد القمح مع الفلاحين بشرق القناة.. صور

حصاد القمح يزيّن قرى الإسماعيلية باللون الذهبي ويسعد قلوب المزارعين

ترشيحاتنا

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

الاتحاد الإنجليزي يخطر الأندية بموعد انتهاء البريميرليج

لسلامتك أولا.. الداخلية والعدل والنيابة تتيح خدماتها إلكترونيا تجنبا لانتشار كورونا

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

شربوا مخدرات وولعو فى جثة صاحبهم.. اعترافات المتهمين بقتل صديقهم وحرق جثته فى مبنى مهجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

بسبب كورونا .. شاهد بيونسيه متخفية بالكامل