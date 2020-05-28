موسم حصاد القمح في سيناء.. زيادة المساحة المزروعة إلى 11 ألف و145 فداناً نتيجة الأمطار

يشهد اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء ' موسم حصاد القمح يوم السبت القادم وذلك بزيارة الي عدد من المزارع بمنطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء .
وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، بأن مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال موسم الشتاء عملت علي زيادة المساحات الزراعية المنزرعة بالقمح والشعير ' و ان اجمالي المساحة بلغت نحو 11الفا و145فدانا ، منها 4428 قمح و6717 شعيرة.
ولفت إلى أن هناك توقعاً بوجود زيادة معدلات إنتاجية الفدان من 4 إلي8 أرادب بالنسبة المساحة التي تم ريها بمياه الأمطار ، كما هو الحال في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومناطق الشيخ زويد شرق العريش .
بينما إنتاجية الفدان في الأراضي الزراعية التي يتم ربها بالمياه المنقولة تصل من 13 الي 18 اردبا كما هو الحال في مناطق بئر العبد ورمانة غرب العريش والتي تعتمد علي الري علي مياه ترعة السلام والمياه الجوفية .
ويلجأ المواطنون في سيناء الي الاحتفاظ بها لدي المواطنين، حيث يتم إعادة استخدامها في الاستهلاك طوال العام ، هذا الي جانب استخدام مخلفات القش اعلاف لتغذية الثروة الحيوانية من الماعز والأغنام والأبقار .
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وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، بأن مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال موسم الشتاء عملت علي زيادة المساحات الزراعية المنزرعة بالقمح والشعير ' و ان اجمالي المساحة بلغت نحو 11الفا و145فدانا ، منها 4428 قمح و6717 شعيرة.
ولفت إلى أن هناك توقعاً بوجود زيادة معدلات إنتاجية الفدان من 4 إلي8 أرادب بالنسبة المساحة التي تم ريها بمياه الأمطار ، كما هو الحال في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومناطق الشيخ زويد شرق العريش .
بينما إنتاجية الفدان في الأراضي الزراعية التي يتم ربها بالمياه المنقولة تصل من 13 الي 18 اردبا كما هو الحال في مناطق بئر العبد ورمانة غرب العريش والتي تعتمد علي الري علي مياه ترعة السلام والمياه الجوفية .
ويلجأ المواطنون في سيناء الي الاحتفاظ بها لدي المواطنين، حيث يتم إعادة استخدامها في الاستهلاك طوال العام ، هذا الي جانب استخدام مخلفات القش اعلاف لتغذية الثروة الحيوانية من الماعز والأغنام والأبقار .
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