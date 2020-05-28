تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو أقل من المتوقع في مايو

أظهرت بيانات اليوم، الخميس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو انتعشت بأقل من المتوقع في مايو حين بدأت حكومات في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا، إذ واصلت المعنويات في قطاعي الخدمات والتشييد التدهور.





وأظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية اليوم أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تحسنت إلى 67.5 نقطة هذا الشهر من أدنى مستوى على الإطلاق عند 64.9 في أبريل، بما يرجع في الأساس إلى المزيد من التفاؤل في الصناعة وبين المستهلكين.





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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى 70.3 في مايو. وجرى تعديل رقم أبريل بالخفض إلى مستوى قياسي منخفض بعد تحديث على ثقة الشركات في فرنسا.





وارتفعت المعنويات في الصناعة إلى -27.5 في مايو من -32.5 في أبريل، لتتراجع بهامش ضئيل فقط عن التوقعات، وانخفضت المعنويات إلى -18.8 بين المستهلكين من -22.





لكن في الخدمات، التي تظل الكثير منها مجمدة في ظل قواعد العزل العام، تدهورت المعنويات إلى -43.6 من -38.6 بدلا من أن تتحسن كما كانت تتوقع الأسواق.







وفي التشييد، انخفضت المعنويات أيضا -17.4 من -16.1، ولم تشهد المعنويات في قطاع التجزئة تغيرا يذكر.