داخلها مستلزمات طبية مغشوشة.. ضبط شركة بدون ترخيص في السيدة زينب

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وبحسب بيان، الخميس، تبين حيازة مالك الشركة على 5 آلاف قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، جوانتي، شرائط اختبار حمل، خافض لسان، شكاكة، سرنجات" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، واتُخذت الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.