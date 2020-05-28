داخلها مستلزمات طبية مغشوشة.. ضبط شركة بدون ترخيص في السيدة زينب

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجار ة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.





وبحسب بيان، الخميس، تبين حيازة مالك الشركة على 5 آلاف قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، جوانتي، شرائط اختبار حمل، خافض لسان، شكاكة، سرنجات" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، واتُخذت الإجراءات القانونية.







