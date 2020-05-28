هذه الصلوات يجوز أداؤها وقت الكراهة .. تعرف عليها

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك يقول السائل : " هل يجوز صلاة القضاء بعد صلاة العصر"؟.
أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: " الصلاة الفائتة يجب على الإنسان ان يصليها على كل حال وفي أي وقت حتى ولو تذكرها الإنسان وقت الكراهة ، لافتا الى أن أداءها في وقت الكراهة جائز شرعا .
وأضاف أمين الفتوى أما صلاة النوافل المطلقة فهي التي لا يجوز أداؤها في أوقات الكراهة ، ومثل ذلك صلاة الاستخارة او صلاة الحاجة او صلاة ركعتين لله تعالى لا يجوز أداؤها في وقت الكراهة ، أما إذا تركت سنة الظهر مثلا ولم تصلها أو ركعتي تحية المسجد لأي سبب فهذه يجوز لك أداؤها وقت الكراهة .
حكم أداء ركعتي تحية المسجد وقت الكراهة
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء ان وقت الكراهة لا يجوز الصلاة فيه مطلقا ، وقد اختلف فيه العلماء حيث قال المذهب الشافعي إذا كانت الصلاة مسببة فيجوز الصلاة في وقت الكراهة ، أما جمهور العلماء أكدوا أنه لا يجوز الصلاة مطلقا.
وأضاف فخر خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس" قائلا: الأمر على السعة فإذا كان السبب أداء تحية المسجد قبل المغرب فلا مانع على رأي المذهب الشافعي ، وإذا جلست داخل المسجد دون أداء ركعتي تحية المسجد اتباعا لقول جمهور العلماء فلا شيء عليك .