AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: القرآن والسنة أصول لا تفترق إلى يوم القيامة

الخميس 28/مايو/2020 - 04:53 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله - سبحانه وتعالى- يقول « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، ( سورة النساء: الآية 142).

وأضاف «جمعة» في تفسيره للآية الكريمة، عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك» أنه في تفسيرنا للآية الكريمة نتكلم عن أسماء الله الحسنى وأنها واردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه الترمذي بروايات ثلاث عن سيدنا أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن أسماء الله الحسني شاعت وذاعت في الأمة وذكر بها المسلمون عبر العصور، حتى قام قائم ينكر هذه الأسماء، ويحاول أن يخرج الأسماء من القرآن فقط، مؤكدًا: الكتاب والسنة صنوان - أصول مجتمعة في منبت واحد- لا يفترقان إلى يوم القيامة.


واستشهد المفتي السابق بقوله - تعالى-:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} [ سورة الحشر، من الآية: 7]، وقوله أيضًا:  {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [ سورة الأحزاب: الآية 21] .

واستدل الدكتور على جمعة بقوله - سبحانه- أيضًا: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [ سورة آل عمران، من الآية: 32] ،مختتمًا:  إلى آخر الآيات التي تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عندما يقول قولًا وينقل عنه بصورةٍ صحيحة فهو حجة في دين الله بإجماع المسلمين.





https://www.facebook.com/DrAliGomaa/posts/10164215653490144
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبته اللعن والطرد من رحمة الله.. فعل شائع يقع فيه الكثيرون يوميا ويخالفون القرآن

آخر آية من سورة الكهف.. 25 سرا عنها لا يعرفها كثيرون فيضيع ثواب أعمالهم

على جمعة يوصي بـ 6 أعمال للتقرب إلى الله في شهر رمضان.. فيديو

الله يغار على عباده.. الإفتاء توضح كيف يكون ذلك بالتفصيل؟

حكم ختم القرآن في صلاة التراويح.. المفتي السابق: يحصل الأجر والثواب بسورة واحدة

في العشر الأواخر.. علي جمعة يوصى بمناجاة الله والدعاء بهذا الاسم

ترشيحاتنا

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

الحكومة تكشف حقيقة اختراق تطبيق "صحة مصر" بيانات أصحابه

قبل انتظام العمل الأحد المقبل.. وزير القوى العاملة: ارتداء الكمامات إجباري وتنفيذ إجراءات التباعد للعاملين.. صور

شاهد.. تعليق نجيب ساويرس على فيلم متداول يصفه بـ"المليونير البخيل"

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر هذا الرابط الآن.. ونسبة النجاح 99.71 %

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد ولاية أمريكية وأكثر من مليون نسمة

بشرة خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

آلام صعبة التحمل.. أعراض الانزلاق الغضروفي