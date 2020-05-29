برلماني: تظلمات الأطباء إجراء طبيعي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة

قال النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة أزمة فيروس كورونا هو إجراء طبيعي مع كل إجراء تكليف حيث يتم التوزيع إلكتروني وهو محكوم باشتراطات معينة.





وتابع المشد فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن بعض الأطباء بيتم تكليفهم فى وحدات صحية بعيدة عن أماكن سكنهم وبيكون لديهم ظروف أسرية مثل رعاية الوالدين، أو ظروف مرضية فبيتم عمل تظلم من جانب الطبيب الشاب على قرار التكليف متضمنا الأسباب.





لافتا إلى أن تكليف الدفعة الجديدة مارس 2020 جاء طبقا لنظام التعيين الجديد وليس القديم وبالتالى كان هناك بعض الأطباء قدموا تظلمات وهناك من قبل بالعمل، وقد تم احتواء الأمر.





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن التكليف القديم كان بيتم بتوزيع شباب الأطباء على الوحدات الصحية لمدة سنة، أما الجديد فبيتم تدريب شباب الأطباء بالمستشفيات لمدة 9 شهور، ثم يكون هناك تدريب لمدة 3 شهور بالوحدات الصحية.





وأكد المشد أهمية توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة، منها البدل الخاصة بالأطباء فى مستشفيات العزل والتى يتم تصنيعها محليا، لافتا إلى أن لدينا طفرة كبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا وبالتالى لا بد من إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.





وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس ؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين ، وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج وتوصيات الاجتماع الذى عقد مؤخرًا بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لدراسة سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتى بدأت الامتياز فى 1/3/2020، وينتهى فى 28/2/2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، هذا إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الازهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب