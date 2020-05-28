AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مختل عقليا يطعن نجله واثنين آخرين بالزقازيق.. تفاصيل

الخميس 28/مايو/2020 - 07:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

لقي مواطن بمدينة الزقازيق مصرعه متأثرا بأصابته بطعنه علي يد مختل عقليا عقب وصوله المستشفي الجامعي،فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع عقب تعرضه لنوبة هياج بشارع "فاروق" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.


 وتم إخطار نيابة أول الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مختل عقليا بطعن نجله وإصابة رجلً وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.

أقرأ ايضا:

رموها أمام الثلاجة دون تغسيل.. القصة الكاملة لأزمة جثمان متوفاه بكورونا في الشرقية

فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، ولكن المصاب الثانى توفى متأثرًا بإصابته،وجاري تحرير المحضر اللازم، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها أسفل عقار بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق بمصنع بطاطين في العاشر من رمضان

السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالزقازيق

أصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 6 سيارات بالعاشر من رمضان

العثور على مسن مقتولا ببدروم مسكنه بالزقازيق

بملة السرير.. مريض نفسي يقتل آخر داخل مستشفى للأمراض النفسية بالعاشر من رمضان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يرفض الحجر الصحي 14 يوما بعد إصابة محمود سعد .. تفاصيل

أغلق التعليقات على الصورة.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بعد ظهوره بـ تيشيرت ألميريا

أحمد حسن يتوعد عصام الحضري | شاهد

الأردن يعلن موعد إعادة فتح المساجد والكنائس

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

تأكيدا لـ صدى البلد.. اتحاد الكرة يعلن إصابة محمود سعد بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

بالأسود القصير .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة تبرز جمالها

بديل مراكز التجميل.. 6 فوائد غير متوقعة لـ الحلزون على البشرة