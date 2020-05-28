مختل عقليا يطعن نجله واثنين آخرين بالزقازيق.. تفاصيل

لقي مواطن بمدينة الزقازيق مصرعه متأثرا بأصابته بطعنه علي يد مختل عقليا عقب وصوله المستشفي الجامعي،فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع عقب تعرضه لنوبة هياج بشارع "فاروق" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.





وتم إخطار نيابة أول الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مختل عقليا بطعن نجله وإصابة رجلً وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.

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فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، ولكن المصاب الثانى توفى متأثرًا بإصابته،وجاري تحرير المحضر اللازم، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.