مواعيد العرض الثاني لمسلسل ب 100 وش

اعلنت الفنانة نيللى كريم عن موعد العرض الثانى لمسلسل ب 100 وش الذى خاضت من خلاله المارثون الرمضانى 2020
وكتبت نيللى كريم من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" العرض التاني لمسلسل بـ 100 وش ، ابتداء من الأحد المقبل علي قناة mbc 1 .
الإذاعة : 5 مساءً إعادة أولي : 3 فجرًا إعادة ثانية : 7 صباحًا من الأحد إلي الخميس المواعيد بتوقيت مصر.
العرض التاني لمسلسل بـ 💯 وش ، ابتداء من الأحد المقبل علي قناة mbc 1— Nelly karim (@NellyKarim) May 28, 2020
الإذاعة : 5 مساءً
إعادة أولي : 3 فجرًا
إعادة ثانية : 7 صباحًا
من الأحد إلي الخميس
المواعيد بتوقيت مصر#ب100وش #نيللي_كريم #اسر_ياسين @AsserYassin pic.twitter.com/7R0tciBvwV