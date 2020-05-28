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فن

مواعيد العرض الثاني لمسلسل ب 100 وش

الخميس 28/مايو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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شروق حمدى
اعلنت الفنانة نيللى كريم عن موعد العرض الثانى لمسلسل ب 100 وش الذى خاضت من خلاله المارثون الرمضانى 2020

وكتبت نيللى كريم من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" العرض التاني لمسلسل بـ 100 وش ، ابتداء من الأحد المقبل علي قناة mbc 1 .

الإذاعة : 5 مساءً إعادة أولي : 3 فجرًا إعادة ثانية : 7 صباحًا من الأحد إلي الخميس المواعيد بتوقيت مصر.


كانت نيللى كريم عرض لها فى رمضان مسلسل 100 وش والذى شارك فى بطولته كل من آسر ياسين وشريف الدسوقى وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول عصابة تنصب على الناس بهدف كسب الكثير من المال.   
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