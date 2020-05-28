تركيا تسجل 1182 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية ، اليوم الخميس، تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 160 ألفا و979 إصابة.





فيما كشفت الوزارة عن تسجيل 30 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4461 حالة وفاة.





وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع القيود على السفر بين المدن بشكل كامل اعتبارا من أول يونيو المقبل.





فيما قرر أردوغان فتح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية اعتبارا أيضا من الأول من يونيو.





وكشف أردوغان عن السماح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق سن 65 عاما، باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.