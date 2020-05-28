‏فكها وخليك جود بوي.. فيفي عبده تخطف الأنظار في آخر ظهور

نشرت الفنانة فيفي عبده على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة متحركة تظهر بمكياجها.





وأطلت فيفي عبده بتوب باللون الأسود مكشوف الصدر والكتفين، كما اعتمدت فيفي عبده في ظهورها بشعرها المنسدل الأسود.









ومن الناحية الجمالية، كان مكياج فيفي عبده المعتاد الصارخ الذي دائما تظهر به، وقيراط ذهبي كبير وشعر كيرلي وخصلات.





وكتبت فيفي في تعليق علي الصورة: "‏فكها وانجوي خليك جود بوي. شعري محمد الصغير مكياج آمين لاف يو🥰🥰🥰🥰🥰".





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها تحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.



