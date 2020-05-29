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اقتصاد

لزيادة إنتاج الكمامات .. غزل المحلة: عودة عمال مصنع الملابس بالشركة... غدا

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:02 ص
عمال الغزل و النسيج
عمال الغزل و النسيج
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علياء فوزى
أعلنت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للقابضة للغزل إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن عودة جميع العاملين فى قطاع الملابس بالشركة ابتداء من غدا السبت 30 مايو الجارى، بالتناوب بنسبة 50% لمساعدة الدولة فى إنتاج الكمامات، واستثنى القرار الحوامل والتى لديها أطفال في الحضانة نظرا لغلق حضانة الشركة.  

وقالت الشركة إن نسبة حضور عمال مصانع الملابس فى الشركة نحو 10%  نتيجة للاجراءات الاستثنائية التى اصدرها رئيس مجلس الوزراء بمنح إجازات للعاملين اصحاب الأمراض المزمنة و العاملات التى لديها أطفال اقل من 12 عام للحد من انتشار فيروس كورونا.
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ويرجع قرار عودة العاملين لزيادة انتاج الكمامات و تلبية حاجة الدولة نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد و انتشار فيروس كورونا و الزام ارتداء الكمامة فى المواصلات و الاماكن العامة.

وحددت الشركة مواعيد عمل العاملين بمصانع الملابس من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا. 

ومن جانبه قال رضا رشدى الهليس، الأمين العام المساعد للجنة النقابية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن ماكنيات إنتاج الكمامات بمصنع الملابس كانت تعمل بنظام ورديتن مضيفا أن شركته تنتج نحو 60 كمامة معقمة فى الدقيقة ويبلغ إنتاجها اليومى من الكمامات 70 ألف كمامة لتلبية احتياجات السوق بحسب تصريحاته ل"صدى البلد" .
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وأوضح الهليس، أن المصنع ينتج نوعين من الكمامة وفقا لمعايير الجودة تتراوح أسعارهم من 2.50 إلى 3 جنيهات ويتم البيع بمعرض الشركة ومنافذها، فضلا عن تعاقدات لتوريد كميات من الكمامات للعديد من الجهات المختلفة.


وكانت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أبريل الماضى أعمال التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتي يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدي فريق من مهندسي وعمال قسم الصيانة.

ونجح أول تشغيل تجريبى لتلك الماكنيات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400 كمامة فى الساعة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء اصدر  قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين ويبدء سريان القرار من غدا السبت 30 مايو حتى 15 يونيو 2020.
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