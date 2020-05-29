بسبب انفجار أسطوانة غاز.. إصابة شاب بحروق متنوعة وانهيار جدران منزل بوادي النطرون

أصيب شاب مقيم بقرية عبد الحميد أبو زيد بمركز وادى النطرون بحروق متنوعة بأنحاء متفرقة بالجسم إثر إنفجار اسطوانة غاز بمنزله كما نتج عن الإنفجار إنهيار أجزاء من منزله وتم نقل المصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانفجار إسطوانة غاز بمنزل بقرية عبد الحميد أبو زيد بمركز وادي النطرون، وبالانتقال للمعاينة وبالفحص تبين إنفجاز أسطوانة بمنزل" وليد عبد المنعم أبو زيد" 45 عامًا، وتم إخماد الحريق.

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وأسفر الحادث عن إصابة صاحب المنزل بحروق متنوعة بأنحاء متفرقة بالجسم وانهيار أجزاء من جدران منزله وحدوث تلفيات فى الأثاث وتم نقل المصاب مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

