حازم إمام يدعم شيكابالا بعد الهجوم عليه.. شاهد

وجه الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق الدعم ل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه لحملة هجوم من بعض الجماهير بعد نشره صورة له برفقة زوجته ونجله.

ونشر حازم إمام عبر خاصية استوري بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة له مع شيكابالا دعما ضد الهجوم الذي تعرض له من بعض الجماهير.

وكان شيكابالا نشر أول أمس صورة له برفقة زوجته وابنه آدم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب الجماهير ضده.

وفى أول رد فعل لشيكابالا على هذه الواقعة، نشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وتحتها عبارة: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".



فيما ينتظر مسئولو نادي الزمالك حكم المحكمة الرياضية الدولية “الكاس” في قضية نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد نظيره الزمالك الذي من المقرر إصداره قريبًا.



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يأتي هذا عقب تأخر نادي الزمالك في سداد مستحقات صفقة انتقال محمود عبدالرازق “شيكابالا” من صفوف النادي البرتغالي إلى القلعة البيضاء.

ورغم الاتفاق الذي تم بين الطرفين مسبقًا على استعادة خدمات شيكابالا مقابل دفع 500 ألف يورو لناديسبورتنج، على أن يسدد الزمالك المبلغ على هيئة أقساط لمدة عام ونصف، وهو ما لم يتم.





