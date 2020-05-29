AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الجمعة 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:57 ص
الدورى الالماني
الدورى الالماني
Advertisements
عبدالله هشام
تنطلق اليوم الجمعة 29-5-2020 مباريات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الدوري الألماني؛ حيث يستضيف فريق فرايبورج منافسه بايرن ليفركوزن علي ملعب شوارزوالد ستاديون. 


وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة. 

بينما تقام باقي مباريات الجولة غدا السبت على النحو التالي: 

هيرتا برلين vs اوجسبورج ... 3:30 
شالكة vs فيردر بريمن .. 3:30 
فرلفسبورج vs اينتراخت فرانكفورت .. 3:30 
ماينز vs هوفنهايم ..3:30 
بايرن ميونخ vs فورتونا دوسلدورف .. 6:30 

بينما يلعب فريق بروسيا دورتموند امام بادرون يوم الاحد في تمام الساعة السادسة مساء كما يلعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ امام يونيون برلين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وتختتم الجولة بلقاء كولن امام لايبزيج في تمام الساعة الثامنة والنصف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلاسيكو بايرن ميونخ ودورتموند الأبرز.. جدول مباريات الدوري الألماني في مايو

كل ما تريد معرفته عن انطلاقة الدورى الألماني غدا

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة بالدوري الألماني

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. اليوم

ترتيب الدوري الألماني.. بعد فوز بايرن ميونخ على يونيون وهزيمة شالكة من دورتموند

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز هيرتا برلين على يونيون

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

بنفس الملابس .. استوحي إطلالاتك مع بناتك من إيمان العاصي وابنتها

تأجيل الدعاوى المنظورة.. كيف استعدت محاكم الإسكندرية لعودة العمل بها؟

الفرق بين أعراض نزلات البرد وأنفلونزا و فيروس كورونا.. فيديو

بعد 8 سنوات من العشرة.. كلب يشبه صاحبه ويصبح موديل إعلانات

رجاء الجداوي تتصدر تويتر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور