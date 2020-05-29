مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الجمعة 29-5-2020

تنطلق اليوم الجمعة 29-5-2020 مباريات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الدوري الألماني ؛ حيث يستضيف فريق فرايبورج منافسه بايرن ليفركوزن علي ملعب شوارزوالد ستاديون.









وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





بينما تقام باقي مباريات الجولة غدا السبت على النحو التالي:





هيرتا برلين vs اوجسبورج ... 3:30

شالكة vs فيردر بريمن .. 3:30

فرلفسبورج vs اينتراخت فرانكفورت .. 3:30

ماينز vs هوفنهايم ..3:30

بايرن ميونخ vs فورتونا دوسلدورف .. 6:30





بينما يلعب فريق بروسيا دورتموند امام بادرون يوم الاحد في تمام الساعة السادسة مساء كما يلعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ امام يونيون برلين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.



