سقط بها المصعد.. الأمن ينقذ سيدة بعد إحتجازها في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية فى إنقاذ سيدة تعطل بها المصعد بأحد العقارات بالجيزة.





جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .





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تبلغ لغرفة عمليات النجدة بسقوط مصعد عقار بشارع نادى الصيد وإحتجاز إحدى السيدات بداخله.



