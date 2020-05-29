سقط بها المصعد.. الأمن ينقذ سيدة بعد إحتجازها في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية فى إنقاذ سيدة تعطل بها المصعد بأحد العقارات بالجيزة.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .
تبلغ لغرفة عمليات النجدة بسقوط مصعد عقار بشارع نادى الصيد وإحتجاز إحدى السيدات بداخله.
وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنه وإخراجها من داخل المصعد، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.